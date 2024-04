Messi no jugó en el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup

Lionel Messi no estuvo ni en la banca del Inter Miami en el duelo de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, un duelo que perdió el club de la MLS ante Rayados. Sobre esta decisión de no utilizar a la Pulga este miércoles, el técnico Gerardo Martino no se arrepiente; incluso, no asegura que Messi estará para el partido de Vuelta en Monterrey.

¿Qué dijo el Tata sobre Messi? El Tata Martino fue firme al señalar que fue la mejor decisión el no contemplar a Messi para este encuentro de Ida, ya que no estaba listo para jugar, tomando en cuenta que apenas entrenó este martes con el equipo. Y a pesar de la derrota con los regios por marcador 2-1 en Miami, Martino asegura que será partido a partido que evaluará si jugará Messi o no. 'Como dijimos, va partido a partido, entendemos que este no era partido para que él esté, no estaba listo, así pasará con Colorado y la vuelta contra Monterrey, cada día se siente mejor, pero ahora corríamos un riesgo muy importante

