Messi elogia a Ronaldo como el mejor delantero que ha visto

Lionel Messi, el jugador más consistente de todos los tiempos, le puso fin a todos los debates sobre quién ha sido el mejor delantero que ha presenciado. Hablando específicamente de todo lo que ha podido ver a lo largo de su vida, el máximo ganador de Balones de Oro comentó públicamente que el 9 más grande del que ha sido testigo es brasileño, fue bicampeón de la Copa del Mundo y se llama Ronaldo.

Más allá de que también le tocó compartir con cañoneros legendarios como Zlatan Ibrahimovic, Luis Suárez, Samuel Eto’o, Aguero, Gonzalo Higuaín o Thierry Henry, el nacido en Rosario confirmó que nadie lo ha impresionado tanto como Ronaldo. Lo disfrutó como aficionado, y también llegó a tenerlo como rival en El Clásico de España. “Ronaldo era un fenómeno. Siempre dije que de los delanteros que yo vi, fue el mejor de todos. De los que yo vi jugar, era impresionante”, y no es la única vez que lo ha dicho, e

