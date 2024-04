Messi descartado para el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup

Aficionados de Rayados y hasta el equipo del Monterrey estaba ilusionado por jugar los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup ante Inter Miami por tener enfrente en la cancha a Lionel Messi, pero al menos en el partido de Ida de esta serie, el astro argentino está descartado.

Gerardo Martino, técnico del conjunto de Florida, decidió no arriesgar a Messi en este encuentro contra la Pandilla en su estadio, luego de que ya entrenó ayer con el equipo, pero considera es pronto para tenerlo en las canchas.Martino no quiere apresurar a la Pulga, ya que si bien es un juego de definición en Concachampions, entiende que la temporada para Las Garzas apenas está iniciando y debe ser inteligente.“Leo ha tenido una lesión y manejar los tiempos de la lesión. Es un partido importante, pero para nosotros esto recién empieza y no debemos poner en riesgo a los futbolistas. Lo que determinaremos es lo mejor para Leo y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas

