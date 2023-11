Mercado Libre: Lanza créditos de consumo para los compradores de la plataforma online

Ante la noticia que seguramente sacudirá el mercado financiero en nuestro país, fuimos a buscar las palabras del director de Mercado Libre en México, el señor David Geisen, para que nos cuente cómo es esta nueva opción de financiación disponible a través de la unidad de negocios adicional Mercado Créditos y en qué se diferencian estos préstamos de los que ofrecen tradicionalmente los bancos.

Una prueba del éxito de nuestra apuesta es que el 80 por ciento de quienes accedieron a un crédito volvieron a solicitar otro y que, de ese universo de usuarios, 8 de cada 10 han conseguido aumentar a más del doble sus niveles de facturación.Nos gusta hablar más de Mercado Crédito que de Mercado Libre, ya que, la primera es la plataforma que hemos desarrollado para atender esta unidad de negocios.

disponibles en la actualidad con lo que ofreceremos en unos pocos meses, ya que, como gran parte de nuestros usuarios llevan años interactuando con la plataforma, tenemos información de sobra acerca del comportamiento de cada uno de ellos con respecto a las compras y ventas de productos dentro del sitio.

De este modo, se entregarán las primeras líneas de crédito a aquellos usuarios que tengan una mayor trayectoria de compra en Mercado Libre, luego, analizamos cómo se comportan con los pagos correspondientes y de esta forma vamos creando un historial crediticio que forma un “un puntaje” a partir del que se van aprobando o no los futuros créditos de dichos usuarios.

