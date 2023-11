Mercado inmobiliario de oficinas de Monterrey, con la mayor recuperación en el 2023

“La Ciudad de México en absorción cerró con los 240,227 metros cuadrados, superando al 2021 que en la historia reciente fue este el mejor año. En el caso de Guadalajara también está llegando casi al mismo nivel del 2021, que también fue su mejor año, al tercer trimestre tenemos una absorción bruta de 52,018 metros cuadrados.”, comentó.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUDNMEX: Monterrey no sabe ganarle a los otros grandes en el Apertura 2023Los Rayados quedaron en deuda con su afición al medirse a las otras nóminas fuertes, donde se han llevado goleadas.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

MILENIO: Monterrey vs Necaxa: ¿Dónde y a qué hora VER partido HOY de la Liga MX 2023?Monterrey vs Necaxa: Conoce todos los detalles de horario, dónde ver y cómo ver en vivo la jornada 15 del Apertura 2023 de la Liga MX.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Monterrey vs Necaxa EN VIVO Liga MX Apertura 2023 Jornada 15Sigue EN VIVO el duelo entre Rayados y Rayos desde el Gigante de Acero

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Jornada 15 Liga MX 2023: Sólo un partido será transmitido por televisión abiertaLa tendencia en el incremento de partidos por señales de paga se refleja en esta fecha del futbol mexicano.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

EL ECONOMISTA: CRE otorga 44 permisos para nuevas gasolineras en octubre; suma 283 en 2023En lo que va del 2023, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado 283 permisos para nuevos establecimientos gasolineros, menos de la mitad de lo que anualmente otorgaba año con año en administraciones pasadas.

Fuente: El Economista | Leer más ⮕

TELEVISA DEPORTES: Así se juegan los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2023 de Liga MXLa siguiente fecha tiene varios duelos interesantes, por lo que en TUDN te decimos dónde y cómo puedes ver los juegos.

Fuente: Televisa Deportes | Leer más ⮕