Mensaje de felicitación de Xóchitl a Javier Milei

Yo ni conocía a Cuevas; nos la llevó Monreal para vencer a Padierna: líder del PRDRubalcava y Murat no han hablado con Morena: Delgado;"el Frente se hace agua", diceClaudia Sheinbaum acusa a la oposición de ser el"frente de las imposiciones"¿Qué se dicen? No mucho si uno está recibiendo mensajes de Dios para “dinamitar” el Banco Central y la otra pensando en una mariposa que le dijo que tenía que ser la candidata presidencial y no sólo de la Ciudad de México. Pero son compatibles.

Una hora después de que se declarara vencedor el candidato de la ultraderecha argentina, Javier Milei, Xóchitl se abalanzó a felicitarlo en la red social “X” con los siguientes elogios: “¡En Latinoamérica soplan vientos para mejorar a nuestros países! El pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno y los malos resultados. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al presidente electo Javier Milei”. Un día después, Ciro Gómez Leyva le puso en la boca otra respuest





