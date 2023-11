Menos del 28% de negocios turísticos en Guerrero cuentan con seguro

, de estos un 43 % están en Acapulco, uno de los principales destinos turísticos del país y la zona más afectada por Otis, que ha dejado hasta ahora 46 fallecidos tras su paso. Tejada comentó en conferencia de presa que de éstos cerca de 36 mil negocios, entre 8 mil (un 22 %) y 10 mil (28 %) unidades económicaspensamos que 26 mil empresas no tendrán ningún tipo de seguro

y serán las que tendrán que buscar algún crédito o algún apoyo o de plano no volverán a abrir, que esperemos sea el menor número de empresas”, comentó., en gran parte por los grandes consorcios hoteleros y restauranteros, que dijo, son conscientes de la emergencia tras Otis y tiene fondos para hacer frente a este tipo de emergencias previo a su recuperación.

Según datos, las aseguradoras estiman que solo 16 mil inmuebles y 20 mil vehículos están asegurados, aunqueFitch calcula pérdidas por 16 mil mdd tras huracán Otis en Guerreroestimó en 61.

