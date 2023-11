Menor de edad pierde la vida en hospital de Tampico tras accidente de motocicleta

fue ingresada al centro hospitalario el pasado 22 de Octubre del presente año, tras aparatoso accidente en el que cayó de una motocicleta la cual derrapó en calles del municipio de González, Tamaulipas. Personal de la Policía Investigadora arribó al nosocomio y en el área de Trabajo Social, se informó que la menor ingresó policontundida, además de traumatismo craneoencefálico.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Tampico será sede Reunión Nacional de Delegados Seguridad PúblicaEstarán presentes secretarios y coordinadores de todo el país, confirmó el alcalde del municipio.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: En Tampico ciudadanos reportan que hay 400 árboles que causan afectaciones y piden su podacon los primeros vientos del norte de este lunes se cayeron cuatro árboles causando afectaciones

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Alcalde de Tampico no cierra posibilidades para elecciones 2024; podría contender por senaduríaEl alcalde de Tampico no cerró las posibilidades de aceptar competir por una senaduría, aunque dijo que primero hay que ver las condiciones.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Universitarios reciben atención psicológica en la UAT campus TampicoEn la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales más de 50 alumnos asisten a terapia psicológica, debido a que presentan problemas de depresión y ansiedad.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Tampico-Madero prepara el cierre de la primera vuelta y su meta es subir más posicionesEl tramo final de la primera vuelta de la temporada 2023-2024 lo encara la Jaiba Brava del Tampico-Madero con un fútbol y un ánimo rejuvenecido en el plantel.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Maestros deben de recuperar calidad no tiempo de estudio: UPN TampicoAdvierten que de nada sirve dar más horas de clase, si no se hace una programación real para abatir el rezago educativo.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕