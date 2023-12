Mejores discos del año: Datura de Lorelle Meets The Obsolete

Finaliza el año, y con ello, llegan las recapitulaciones de esa música que hizo darle sentido a los 364 días que lo componen. Muchas listas de medios variados, especialistas, otros no tanto, pero todos deseamos participar y revelar, desde nuestra propia perspectiva, todo ese material que escuchamos. En Crónica Escenario es hora de presentarles nuestra ya tradicional lista de mejores discos del año. Desde nuestra perspectiva.

Lo que sí, se los prometemos, la más variada y diversa dándole su merecido lugar a los sonidos surgidos desde este país que cada vez se nutre de mejor calidad en su música. Llegando a nuevos territorios y dejando huella en su pasar. El dúo tapatío conformado por Lorena Quintanilla y Alberto Gonzáles se empalma en el space rock, krautrock y tintes del ruido industrial. Datura es un disco progresista, agresivo e hipnótico. Un paso firme que Lorelle Meets The Obsolete muestra tras los últimos cuatro años de no contemplar música nueva por parte del dúo tras su pasado trabajo de estudio De Facto (2019





