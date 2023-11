Megapuente de noviembre 2023: Cuándo serán los CUATRO días de descanso

¿El puente de noviembre es para todos?Los cuatro días de descanso son para los estudiantes de educación básica, debido a que la SEP marca el viernes 17 de noviembre como fecha de descarga administrativa.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERIODICOCORREO: Megapuente de noviembre 2023: ¿en qué universidades aplica?Se aproxima el Día del Muertos y con ello un puente que solo algunos podrás gozar, te decimos qué universidades no tienen clase este 2 de noviembre

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Megapuente de noviembre 2023: ¿en qué universidades aplica?Se aproxima el Día del Muertos y con ello un puente que solo algunos podrás gozar, te decimos qué universidades no tienen clase este 2 de noviembre

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

MILENIO: Dos estados se suman al 'megapuente' de noviembre; conoce AQUÍ cuándo volverán a clasesDos entidades se sumaron al megapuente de noviembre por Día de Muertos; conoce aquí los detalles.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Cuándo será el Desfile de Día de Muertos 2023 en CdMxConoce cuándo será el Gran Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México, y no te pierdas de ésta gran celebración.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Pumas vs León ¿Dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 15 del Apertura 2023?La Fiera recibirá a los Pumas, quienes llegan a la jornada doble con tres bajas sensibles

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: León vs Pumas: ¿Dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 15 del Apertura 2023?La Fiera recibirá a los Pumas, quienes llegan a la jornada doble con tres bajas sensibles

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕