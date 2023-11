Mega rodada del Terror: cientos de motociclistas generan caos en la CDMX

salen a recorrer las vialidades con máscaras, disfraces y luces llamativas, por lo general se desconoce su destino. Las comunidades de motociclistas se ponen de acuerdo para reunirse en un punto especial y después salen a desfilar entre las calles hasta llegar a su destino, este tipo de eventos son característicos de las fechas en días de muertos.En esta ocasión los motociclistas se reunieron en la en Calzada de la Viga hacia la glorieta del Ángel de la Independencia.

