Médicos residentes del país denuncian falta de pago; tras protestas el Issste promete cubrir becas el 1 de abril. Residentes de distintas sedes hospitalarias de México de la Secretaría de Salud y el ISSSTE han denunciado la falta de pago de la beca que les corresponde como derecho y han exigido una solución a la brevedad.

Tras las protestas, el ISSSTE anunció esta sábado que “habilitó una nómina extraordinaria” para cumplir con los pagos el 1 de abril, por lo que exigen una solución a la brevedad. Residentes de distintas especialidades, años y sedes hospitalarias de diferentes entidades del país. Residentes de distintos hospitales denunciaron que no les han pagado desde hace 30 días

