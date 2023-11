‘Me Lleva la Huesuda’: Más de 120 Catrinas y Calaveras del Día de Muertos se Exhiben en Puebla

Las esculturas honran a las personas que dejaron el mundo terrenal dedicadas a diferentes profesiones, según el creador del proyecto, Israel Maldonado García, quien hace referencia aly al Art-Toy, una corriente artística que consiste en elaborar juguetes de diseñador.

Se me hace una actividad familiar y cultural muy bonita, muy amena, que está disponible todo el día, debido a que hay unas que lucen más en la noche por el juego de luces o la temática, sin embargo, este tipo de actividades y escenarios, hacen que cualquier familia pueda venir a disfrutarloMuy colorida, es muy artística, muy recreativa, para que pueda venir con mi familia y pasar un rato ameno", expuso.

