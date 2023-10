‘Me encuentro Bien’ dice Sylvia Pasquel tras ser reportada como desaparecida en Acapulco por paso del huracán Otis

Para desmentir los rumores y chismes de su desaparición oficial, Sylvia Pasquel salió a asegurar que se encuentra bien, aunque su casa resultó afectada y decir que no tiene manera de salir de la ciudad.

Y es que el pánico invadió a sus familiares luego de que no se pudiera tener contacto con ella, ya que según versiones previo al azote del huracán Otis en el puerto ella aterrizó directo de Europa. “A todos les quiero informar que me encuentro bien, triste por ver a mi amado puerto destruido, mi casa quedó muy afectada, no tengo señal, ni batería, por eso estoy ‘desaparecida”, escribió la reconocida villana de telenovelas.Pasquel dijo que, aunque quisiera salir de la ciudad es imposible, algo que ha sido comprobado por las decenas de reportes oficiales de las autoridades confirmando el difícil proceso para intentar salir de Acapulco.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Usted no aprende! Piden cancelar a Ema Pulido tras burlarse de la violencia de género; jueza se disculpa en vivo (Video)Ninguno de los familiares de Sylvia se ha pronunciado oficialmente sobre las afectaciones en su casa, sin embargo, la actriz aseguró que no será pronto cuando regrese a redes sociales. headtopics.com

“Pronto regresaré a las redes, por ahora no tengo ánimos de nada. ¡Me encuentro bien!, concluyó la protagonista del reality ‘Siempre Reinas’.

