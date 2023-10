Me Duele Mucho, Teníamos una Buena Oportunidad en el Gran Premio de México: ‘Checo’ Pérez

segundo de la clasificación de la temporada 2023 de Fórmula 1, aseguró este domingo 29 de octubre de 2023 que si pudiera, insistiría en el ataque de riesgo que le costó quedar fuera delPérez asegura que volvería a intentar su ataque de riesgo:

Si soy sincero, lo volvería a intentar; para mí un podio no iba a ser suficiente; lo único que sueño es con ganar en casa Desde la quinta posición, el mexicano atacó en el arranque de la carrera, quedó a la izquierda del auto del monaguescocon el que tuvo un impacto, consecuencia del cual se salió de la pista con daños mayores en su monoplaza.Me duele mucho, teníamos una buena oportunidad. Lo intenté y si me hubiera ido bien, me hubiera dado la oportunidad de ganar la carrera.

El equipo estaba, intentó solucionar los problemas, pero una vez que, perdido tanto tiempo y al ver los daños del auto, no había nada que hacer y decidimos retirarnos, suma 240 puntos en la temporada, con los que aparece en el segundo lugar de la clasificación de pilotos, detrás del neerlandés, de su mismo equipo, con 466 unidades que le aseguran retener el título de campeón mundial. headtopics.com

