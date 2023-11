McDonald's revela el ingrediente secreto de la salsa agridulce

Ahora surgió que una salsa agridulce se encuentra en la lista de alimentos que algunas personas evitan después de saber cómo se hace. En el 2021, la marca de comida rápida registra en EEUU, 13,6 mil negocios. El “Happy Meal” nace en 1979, en Kansas City, Estados Unidos y es uno de los productos más populares. Son muchas las marcas que tienen una gran comunidad de fanáticos y que se sorprenden con cualquier dato que sé dé esa empresa.

Así está pasando con la marca de comida rápida McDonald’s que sorprendió luego de revelarse cuál es el ingrediente secreto de la salsa agridulce. Sin duda alguna una de estas marcas es McDonald ‘s que es una de las más populares, de acuerdo con datos de su reporte anual, el gigante del servicio rápido registró, en 2020, la cantidad de restaurantes en los Estados Unidos llegó a 13,6 mil. Se conoce que los datos revelan que en Europa, Francia, incluido Mónaco, ocupó el primer lugar, con casi mil 500 unidades; mientras tanto, China tenía la mayor cantidad de restaurantes McDonald ‘s en las regiones de Asia Pacífico y Medio Orient

:

LEVELUPCOM: La película de Five Nights at Freddy's divide a los fanáticos por su clasificaciónEmma Tammi considera que la clasificación PG-13 es la correcta

Fuente: LevelUPcom | Leer más »

MİLENİO: Frank Ocean sorprende a sus fanáticos con un adelanto de su nueva canciónEl cantante FranK Ocean revela un pequeño adelanto de su nueva música te contamos de que se trata

Fuente: Milenio | Leer más »

LEVELUPCOM: La adaptación live-action de Five Nights at Freddy’s triunfa entre los fanáticosFNAF Plus se eliminó de Steam tras una polémica que envolvió a su creador, Phisnom

Fuente: LevelUPcom | Leer más »

MİLENİO: La pasión de los fanáticos por los colores de una camisetaLa pasión por los colores de una camiseta, a menudo llamada 'fanatismo' entre los seguidores de un equipo, implica un apego ciego e inmune a los resultados.

Fuente: Milenio | Leer más »

LEVELUPCOM: “La espera terminó”, Rockstar mostrará GTA VI muy pronto y los fanáticos están emocionadosDespués de 10 años, la comunidad finalmente conocerá la nueva entrega de Grand Theft Auto

Fuente: LevelUPcom | Leer más »

LEVELUPCOM: Zelda: fanáticos están preocupados y temen que este actor sea Link en la película live-actionPor el contrario, la comunidad pide que Hunter Schafer interprete a Zelda en la adaptación

Fuente: LevelUPcom | Leer más »