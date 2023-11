Matan a balazos a 2 empleados de un autolavado en Celaya, Guanajuato

VIDEO: Niños se esconden bajo sus escritorios ante balacera entre grupo armado y ministeriales en Santa Ana, Sonora Un taxista que salió para ponerse a salvo impactó su vehículo en el camellón central del Eje Norponiente, presuntamente al intentar incorporarse a la vía.

El ataque se registró alrededor de las 9:15 horas de este miércoles en el autolavado ubicado en el cruce de las calles Pericos y Ruiseñor, frente a la tienda Aurrera. Los cuerpos de los fallecidos quedaron sobre el piso, uno junto a un auto color gris, y otro entre contenedores de agua, cerca de una imagen de la Virgen de Guadalupe.La Agencia de Investigación Criminal inició las investigaciones, la identificación de testigos y medios de prueba que contribuyan a la identificación de los implicados en el doble homicidio.

Elementos de la Policía Municipal, militares y de las Fuerzas del Estado resguardaron la escena para la preservación de indicios.¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

