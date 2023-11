Masacre de Allende: muchas disculpas, ninguna indemnización a 12 años

Durante días Los Zetas acabaron con todo aquel que se apellidara Garza y Moreno. Destruyeron con maquinaria pesada los ranchos, los saquearon, se llevaron todas las pertenencias y asesinaron a quienes iban encontrando. La cifra oficial de desaparecidos es 26, sin embargo los sobrevivientes aseguran que hay más de 300.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UNIVISION: Los familiares de los secuestrados en Gaza también temen a los bombardeos de IsraelIsrael lleva a cabo la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó la “segunda fase de la guerra”. Se han intensificado los bombardeos y las operaciones terrestres. Los hospitales, abarrotados y sin suministros, son amenazados constantemente. Sigue las últimas noticias en Univision.

Fuente: Univision | Leer más ⮕

MILENIO: Los crueles métodos de 'Los Chapitos' con los que han asesinado a sus rivalesTestigos colaboradores e investigaciones de la DEA han expuesto múltiples prácticas con las que los hijos de El Chapo buscan deshacerse de sus enemigos

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: World Wide Technology Championship: estos son los golfistas mexicanos y los grupos en los que estánLos golfistas mexicanos tienen la esperanza de superar el corte a la ronda final

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: '¡Cese al fuego, acepten el acuerdo con Hamás!', demandan familiares de los rehenesLos parientes exigen intercambiar a todos los secuestrados por todos los prisioneros palestinos.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

TUDNMEX: James Harden deja los Philadelphia 76ers y llega a Los Angeles Clippers‘La Barba’ se unirá en el equipo angelino a otras figuras como Kawhi Leonard, Paul George y Russell Westbrook.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: ¿Cuáles fueron los disfraces de los famosos para Halloween 2023?Haciendo gala de sus habilidades como actores o como reconocidas figuras del espectáculo, los famosos de esta lista lucieron sus mejores disfraces para esta divertida celebración

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕