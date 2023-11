Martí Batres inaugura primera fase de Cetram Martín Carrera

'Ahora hay espacios amplios para que la gente pueda transitar hacia cada una de las partes del Cetram, pueda hacer su transbordo con mayor amplitud, espacio, que eso es importante', comentó Batres.¡Inauguramos el Centro de Transferencia Modal Martín Carrera!En este CETRAM, ubicado en @TuAlcaldiaGAM, 130 mil usuarios del @MetroCDMX, @MetrobusCDMX, @STECDMX, y autobuses, resultarán beneficiados con espacios dignos y techados. Este proyecto significa seguridad,… pic.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HERALDODEMEXICO: Matí Batres inaugura la renovación del Cetram de Martín CarreraEste Centro de Transferencia Modal busca brindar atención a la ciudadanía en el norte de la capital

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Inaguran primera fase del Cetram Martín CarreraEl Centro de Transferencia Modal cuenta con cámaras de viodeovigilancia, conexión con el metro, metrobús, trolebús, RTP, biciestacionamiento y transporte público concesionado

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: 'Son ataques de nuestros adversarios', dice Batres sobre audio fake contra García HarfuchClark García Dobarganes, hizo una demostración de cómo se puede realizar este tipo de audios falsos, tomando un fragmento de voz real de la persona y, luego, usando plataformas digitales

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Martí Batres vs Omar García Harfuch: batalla de ¿inteligencia artificial?El escándalo de este martes sobre el presunto audio del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

EXPPOLITICA: Brugada y Batres niegan audios contra Harfuch; culpan a Inteligencia ArtificialMorena en la CDMX responsabilizó a la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD de producir materiales falsos y difundirlos en redes sociales.

Fuente: ExpPolitica | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: No tengo favorito en CDMX: Sheinbaum, tras audio 'fake' de BatresLa virtual aspirante a la presidencia subió un video luego de que ayer circulara un audio, ya desmentido, de Martí Batres; llamó a no dividir a Morena de cara a la elección en la CDMX

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕