Martí Batres acusa a la derecha de “fabricar” audio sobre Clara Brugada y García Harfuch

“Estos son ataques de los adversarios de nuestro movimiento. Y ya lo dije ayer con toda claridad: es un video falso, es una fabricación artificial y, bueno, es muy sencillo de comprobar”, dijo.Martí Batres desconoce audio en el que ordenaría “bajar” a García HarfuchDenuncian a García Harfuch y Clara Brugada por actos anticipados de campaña

En la conferencia convocada para hablar de la Línea 1 del Metro estaba preparada una exposición del director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, sobre cómo crear un mensaje de voz falso en una plataforma de internet por menos de 200 pesos y en apenas 15 minutos.

Tras la explicación, el funcionario reconoció que, hasta ahora, es muy difícil comprobar la autenticidad de este tipo de mensajes y determinar si son clonados o no. Luego de la exposición, pero sin presentar pruebas de su acusación, Batres Guadarrama subrayó:“esto viene de fuera, de los adversarios, de la derecha, de los conservadores. Pero no nos va a afectar nuestro trabajo, nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo”.Se difunde un presunto audio de Martí Batres en que se rebela contra las instrucciones de"la candidata" para dejar de apoyar a Clara.

Por último, el exsenador fue consultado sobre si tiene preferencia sobre algún aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en la CDMX, a lo que contestó:

