Marlon: tiene 24 años, sobrevivió a Otis y logró salvar a su compañero

, la joya turística de Guerrero y de México. Él cuidada el barco de su patrón sin saber la tragedia que se avecinaba, sin saber que horas después lucharía por su vida.Valdez tiene 24 años y desde hace dos se considera un experimentado marinero. El yate en el que trabajaba se alquilaba durante tres o cinco horas para una fiesta, un evento o un paseo. Daba vueltas por la bahía y se anclaba para que los turistas nadaran.

Llegaron al yate acompañados de algunas bolsas de papas, comida y agua para aguantar la noche. Todos en el puerto conocían las alertas. “Sabíamos que venía bastante fuerte, pero supuestamente estábamos ‘preparados’ para ese tipo de cosas”, dice irónico el marinero a El PaísSin embargo, su embarcación fue golpeada duramente y por más que quiso salvarla, no pudo. La embarcación se hundió y por poco se lo lleva a él y a su compañero, otro joven de 19 años. “Todavía eran las 12.30, me hundí muy temprano”.

“Se veía todo blanco, no había manera de ver hacia dónde iba. Se veían escombros, se veía diésel, el diésel brilla de colores en el agua. Entonces estábamos nadando entre escombros diésel, bueno, flotando, porque no podíamos ni siquiera nadar. No te da el cuerpo para ir a contracorriente”. El objetivo era aguantar.fue rescatado por un hombre que no era tripulante de otro barco, pero pudo brincar a él cuando su velero se empezó a hundir. headtopics.com

A primera hora de la mañana, salió por el club de yates y vio que todo estaba destrozado. Tenía que buscar a su mejor amigo, quien estaba también cuidando a otra embarcación. Lo mandaron a reconocer los primeros siete cuerpos que habían recuperado. “Eran personas que yo conocía que había saludado horas antes, pero no era mi amigo, entonces traté de seguir”.andaba entre los escombros de una ciudad destruida, su amigo llegó a casa de su madre.

