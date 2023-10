Marlon cuidaba el yate de su patrón y fue castigado por “Otis: así fue su dramática historia

durante la madrugada del pasado miércoles 25 de octubre, siendo categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Tras su paso dejo, daños a los sensores de la alerta sísmica, árboles derribados, carreteras bloqueadas, comunicación interrumpida y escombros por todo el puerto. , algunos en los cuales se encontraban hasta dos personas, algunas de las cuales hoy se reportan como desaparecidas.

por cuidar la embarcación.

“Le avisé (al dueño) que no podía salvar su barco. Me dijo que aguantara, que cortara los cabos de los barcos que nos estaban golpeando. Me dijo ‘si ves que ya no puedes,, pero aguanta, por favor’. Fue todo y le dije ‘ok, hecho”. Marlon también recordó que cuando el barco se hundía él y sus colegas headtopics.com

, hasta que pudieron subir a otra embarcación, donde se resguardaron y sobrevivieron al huracán categoría 5. , bueno, flotando, porque no podíamos ni siquiera nadar. No te da el cuerpo para ir a contracorriente”, dijo.

