Mario Delgado desconoce pacto de Ebrard y Sheinbaum en Morena

Contrario al presunto pacto o “entendimiento político” que tuvo Marcelo Ebrard con Claudia Sheinbaum, sobre darle posiciones a su grupo en los órganos directivos del partido y en candidaturas, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que desconoce ese acuerdo, y dejó claro que quien quiera un cargo público o de decisión partidista, tiene que ganar una encuesta y ser avalado por el Consejo Nacional.

Mario Delgado recalcó que Morena 'no es un partido de corrientes ni de cuotas ni de cuates, porque aceptarlo, sería la destrucción del partido', por lo que advirtió que el partido seguirá manejándose como siempre, en igualdad de condiciones para quienes quieran participar, sin importar a quién apoyan. “Hay garantía de que todas y todos pueden participar, aquí no hay relevancia ni importancia con quién participaron en el proceso interno, quien quiera participar se puede registrar, aquí no hay impedimentos ni favoritismo, hay que recordar lo que siempre nos decía nuestro presidente, que Morena no le pertenece a nadie, Morena no tiene dueñ

