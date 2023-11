Marginan a alcaldesa de Acapulco de planes de rescate

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.REGISTRARME

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LARAZON_MX: SICT libera circulación en libramiento norte de Acapulco y rehabilita deslave del tramo Pie de la Cuesta-CoyucLas carreteras libres Chilpancingo-Acapulco, Chilpancingo-Tlapa y las autopistas de cuota Cuernavaca-Acapulco Federal y Libramiento Poniente Acapulco Federal también tienen tránsito libre

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: SICT libera circulación en Libramiento Norte de Acapulco y rehabilita el deslave del tramo Pie de la Cuesta a CoyucLas carreteras libres Chilpancingo-Acapulco, Chilpancingo-Tlapa y las autopistas de cuota Cuernavaca-Acapulco Federal y Libramiento Poniente Acapulco Federal también tienen tránsito libre

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Escándalo en Congreso de Campeche “salpica” hasta VeracruzKiosko

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Olvidan a damnificados en BCSKiosko

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Recuperación de Acapulco, cuesta arriba y a alto costoEstiman costo histórico para aseguradoras; superará los 2,700 mdd de Wilma; prevén se afecten finanzas estatales: el municipio aporta 30%; en ese destino de playa, 80% de la población vive del turismo, que quedó colapsado; 52% de los 780 mil habitantes que reporta Inegi vive en pobreza; en cuarto día, pobladores acusan venta de productos...

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Tras paso de “Odín” en Acapulco “perdimos hasta la felicidad que nos daba el mar”Odín Ríos teme que él y su familia tengan que dejar Acapulco

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕