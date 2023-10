Margarita Portillo, viuda de Andrés García, es reportada como desaparecida tras huracán 'Otis'

Margarita Portillo, quien fue la cuarta pareja y viuda de Andrés García, es reportada como desaparecida, ya que no se sabe nada de ella desde que sucedió el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Portillo ya había vivido un huracán antes, por lo que en diferentes ocasiones se autonombró como una sobreviviente de esta catástrofe natural. De hecho ella y García se conocieron en 1997 luego de que el huracán Paulina afectó las costas de Guerrero.

La también productora de televisión destacó que derivado de las afectaciones por el huracán Otis se siente triste y desconcertada, ya que no se ha podido comunicar con muchas de sus amistades. 'Me di a la tarea de contactar a mis amigos, algunos tuve suerte, algunos no. Por ejemplo con Margarita estoy preocupada por ella'.

