Marcelo Ebrard se niega a enfrentar a otro candidato presidencial

Los sondeos para elegir al candidato presidencial del PRD hablaban de un empate técnico, pero con ventaja para Marcelo Ebrard. Sin embargo, el grupo de Los Chuchos, que controlaba el partido, le pidió a Ebrard que renunciara a su ventaja y apoyara a otro candidato. Ebrard se negó a enfrentarse a este candidato, incluso cuando el presidente Calderón le ofreció ser candidato del PAN en una alianza con el PRD.

MİLENİO: Fractura en el supuesto entendimiento político entre Marcelo Ebrard y MorenaClaudia Sheinbaum y Mario Delgado rechazaron las deducciones del ex canciller de un aparente pacto con su grupo, y dejaron claro que él no es la segunda fuerza dentro del partido pues se trata de un solo movimiento, que aquí no se aceptan corrientes, ni se reparten cuotas a través de cuates.

EXPPOLİTİCA: Distanciamiento entre Marcelo Ebrard y Mario Delgado en MorenaLa relación entre Marcelo Ebrard y Mario Delgado pasó de ser cercanos colaboradores en el PRD a un claro distanciamiento en Morena en el que incluso han habido señalamientos y falta de interlocución.

EL_UNİVERSAL_MX: Marcelo Ebrard duda en enfrentarse a López Obrador para ser candidato presidencialMarcelo y el síndrome de Estocolmo | 'Si su amigo en el que confiaba nunca le cumplióm menos lo hará Sheinbaum.' Opinión de SGarciaSoto ✍

HERALDODEMEXİCO: Marcelo Ebrard decide quedarse en Morena Marcelo Ebrard Casaubon decide no unirse a Movimiento Ciudadano y permanecer en Morena, lo cual genera preocupación en algunos sectores del partido. Se cuestiona el costo de esta decisión en términos de candidaturas y aspiraciones de otros militantes.

PROCESO: Ebrard y Sheinbaum acuerdan coalición en MorenaEn Morena no hay corrientes reviran Sheinbaum y Delgado a Ebrard Ayer, en su anuncio de permanencia en Morena, Ebrard dijo que hubo compromiso de incluir a su grupo en órganos ditrectivos del partido y que al ser segunda fuerza debe ser tratado como tal.

