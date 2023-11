Marcelo Ebrard duda en enfrentarse a López Obrador para ser candidato presidencial

Los sondeos para elegir al candidato presidencial del PRD hablaban de un empate técnico, pero con ventaja para el entonces Jefe de Gobierno de la CDMX, Marcelo Ebrard. Sin embargo, el grupo de Los Chuchos, que controlaba el partido, le pidió a Ebrard que renunciara a su ventaja y lo apoyaron para que fuera el candidato, dejando de lado al tabasqueño. A pesar de esto, Ebrard dudó en enfrentarse a López Obrador.

Incluso cuando el presidente Felipe Calderón le ofreció a Marcelo que se lanzara como candidato del PAN y que hicieran una alianza con el PRD, Ebrard se negó a enfrentarlo

EXPPOLİTİCA: Marcelo Ebrard permanecerá en Morena después de alcanzar acuerdosEl excanciller Marcelo Ebrard permanecerá en Morena después de alcanzar acuerdos sobre el papel que él y su equipo tendrán en el partido. Negoció tener representación en las comisiones de Encuestas y Elecciones , en los órganos directivos del partido y en el Comité Ejecutivo Nacional.

MİLENİO: Marcelo Ebrard continuará en Morena tras llegar a un “entendimiento” con Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard llega a un acuerdo con Claudia Sheinbaum y decide continuar en Morena después de que se reconocieron irregularidades en el proceso interno.

MİLENİO: Fractura en el supuesto entendimiento político entre Marcelo Ebrard y MorenaClaudia Sheinbaum y Mario Delgado rechazaron las deducciones del ex canciller de un aparente pacto con su grupo, y dejaron claro que él no es la segunda fuerza dentro del partido pues se trata de un solo movimiento, que aquí no se aceptan corrientes, ni se reparten cuotas a través de cuates.

EXPPOLİTİCA: Distanciamiento entre Marcelo Ebrard y Mario Delgado en MorenaLa relación entre Marcelo Ebrard y Mario Delgado pasó de ser cercanos colaboradores en el PRD a un claro distanciamiento en Morena en el que incluso han habido señalamientos y falta de interlocución.

PROCESO: Encuentro bilateral entre los presidentes Biden y López Obrador en San FranciscoLa Casa Blanca oficializa encuentro bilateral AMLO-Biden en San Francisco el viernes 17 “Hablarán sobre cómo continuar trabajando juntos y como socios para manejar la migración en la frontera común”, informó la vocera Karine Jean-Pierre.

EXPPOLİTİCA: La mañanera de AMLO minuto a minuto, 13 de noviembre 2023Sigue los temas más importantes de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

