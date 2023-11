Marcelo Ebrard continuará en Morena tras llegar a un “entendimiento” con Claudia Sheinbaum y después de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido reconoció que hubo irregularidades en el proceso interno que nombró a la ex jefa de Gobierno coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Luego de más de un mes sin aparecer en la escena pública, el ex canciller reveló que una reunión que sostuvo con Sheinbaum fue clave para que decidiera seguir en Morena.“Fue decisiva mi conversación con Claudia. Una vez que conocí su posición sobre esto, pude tener la confianza de que vamos a seguir luchando en Morena”, destacó.El ex canciller precisó que el entendimiento es exclusivamente con Sheinbaum, quien, dijo, “tiene el bastón de mando” de la transformación.”¿De quién es el entendimiento? De tu servidor con ella. Nadie más intervino, ni el presidente del partido ni el Presidente de la República. No le llamo pacto, le llamo entendimiento”, apunt

:

MİLENİO: Sería bueno que Ebrard se quedara en la 4T: Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum informó que sería bueno que Marcelo Ebrard se quedara con la llamada cuarta transformación.

EXPPOLİTİCA: Marcelo Ebrard se queda en Morena MARCELO EBRARD SE QUEDA EN MORENA El excanciller Marcelo Ebrard dio a conocer la respuesta a su queja por la irregularidades en el proceso interno y dijo que él no está por un cargo sino por el futuro del país. Te contamos los detalles 👇

EXPPOLİTİCA: Marcelo Ebrard permanecerá en Morena después de alcanzar acuerdosEl excanciller Marcelo Ebrard permanecerá en Morena después de alcanzar acuerdos sobre el papel que él y su equipo tendrán en el partido. Negoció tener representación en las comisiones de Encuestas y Elecciones, en los órganos directivos del partido y en el Comité Ejecutivo Nacional.

MİLENİO: Ebrard rechaza candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, confirma equipo del excanciller Marcelo Ebrard rechaza candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano

EXPPOLİTİCA: Marcelo Ebrard no se inscribirá al proceso de Movimiento CiudadanoDurante meses se especuló que Ebrard podría ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) en el 2024.

PERİODİCOCORREO: Marcelo Ebrard desaira a MC; no buscará candidatura naranja por la presidenciaEl excanciller Marcelo Ebrard decidió no registrarse en el proceso de MC por la candidatura presidencial, aunque el líder partidario le abrió las puertas

