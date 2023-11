María José se somete a operación y alerta a sus fans ¿Qué le pasó a la cantante?

La intérprete de"Prefiero ser su amante" y"Lo que tenías conmigo" sostuvo una entrevista recientemente con el locutor Javier Poza, a quien le reveló que se sometería a un cirugía, motivo por el cual se tomaría un tiempo.Recientemente la cantante lanzó un EP en el que rinde tributo a Joan Sebastian, Jenni Rivera y Rocío Dúrcal, el cual lleva por título"Por los que se fueron y nunca olvidaremos".

La exintegrante de Kabah interpreta"Secreto de amor", se Sebastian;"Como tu mujer", de Rocío Dúrcal y"Ya lo sé", de Jenni Rivera. René Ortiz, de Kabah, revela que perdió a su padre durante el terremoto del 85; 'fue un golpe muy duro'

"En algún momento tuve la oportunidad de interpretar en un show estas hermosas canciones de tres artistas icónicos de la música en español","Hoy, día de muertos encontré el motivo perfecto para compartirlas con ustedes como un homenaje a su memoria y a todas las emociones que nos provocaron con su voz",En algún momento tuve la oportunidad de interpretar en un show estas hermosas canciones de tres artistas icónicos de la música en...

pero sus seguidores le han mostrado todo el apoyo a sus tres nuevos sencillo e incluso le han compartido qué tema les gustó más.Fue en una entrevista con Yordi Rosado que la agrupación reveló algunos detalles de su vida personal y profesional que acercaron a los queridos integrante de Kabah con su público.

