Mantiene Fed tasas en el nivel máximo en 22 años

Los índices generales de inflación cayeron muy por debajo de su punto máximo de 9.1 por ciento de junio de 2022. La tasa de septiembre se ubicó en 3.7 por ciento, pero los funcionarios son conscientes de que algunas presiones de precios siguen siendo difíciles de erradicar o de que empiezan a resurgir.

