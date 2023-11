¿Mal Día o la Edad? Critican Baile de Integrantes de los 90’s Pop Tour

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Usuarios critican a Selena Gomez por sus comentarios sobre el conflicto Israel-PalestinaSi bien es conocido que la famosa se involucra en labores altruistas para diversas causas sociales, en esta ocasión desató la furia de los internautas

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Monty, la mascota de Rayados causa sensación bailando como la Monja de la FeriaEl Tri Femenil festejó también su pase a la Final de Juegos Panamericanos con ese baile.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

MILENIO: 'La Monja' sale a pedir Halloween en Tamaulipas ¿Dulce o baile?La famosa 'Monja' bailando en una calle de la capital de Tamaulipas mientras el semáforo se encontraba en rojo.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Vendedor de paletas se viraliza por divertido baile en el GP de MéxicoLa marca Nestlé deberá considerar su participación en activaciones y en trabajos publicitarios, pues sin duda el señor le ha dado una visibilidad importante.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Explosión de cohete en Tulancingo deja a una menor de edad con lesionesEl cohete explotó dentro de una tienda ubicada en la colonia Napateco, en el municipio de Tulancingo, durante las festividades en honor a San Judas Tadeo

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Menor de edad pierde la vida en hospital de Tampico tras accidente de motocicletaAutoridades médicas confirmaron que la condición de la adolescente se agravó, minutos después falleció.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕