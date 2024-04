Magistrado propone mantener candidatura de Javier Corral para el Senado

El magistrado Felipe Fuentes propuso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mantenga la candidatura plurinominal de Javier Corral para llegar al Senado con Morena, pues consideró que son infundados los alegatos del PRI, respecto a que es “un extranjero” por haber nacido en Texas y que no tiene nacionalidad mexicana de nacimiento como se exige para ese cargo público.

Como lo advirtió desde la mesa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el PRI impugnó ante la Sala Superior del TEPJF, la candidatura plurinominal que Morena le dio al ex gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, por considerar que es estadunidense y no mexicano. El proyecto que el magistrado Felipe Fuentes entregó a sus pares y del que MILENIO tiene una copia, declara infundados los alegatos del PRI y confirma mantener la candidatura plurinominal del ex panista

