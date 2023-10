Madres y familias de Salamanca hacen altar por Día de Muertos para los localizados sin vida

Salamanca, Guanajuato.- Madres, esposas, hijos y familiares de desaparecidos los recuerdan con un altar en el Kiosco del jardín principal de Salamanca. En el lugar colocaron las fotografías y veladoras con sus rostros para que no sean olvidados, además en los próximos días agregarán pequeñas tumbas en memoria de quienes localizaron sin vida.

SeguridadBalaceras en centro nocturno ‘Crazy Horse’ y comunidad La Compañía de Valle de Santiago dejan 4 muertos“Son días difíciles para todos, da cierta tranquilidad para quienes ya pudieron darles sepultura. Por otro lado, da más nostalgia y tristeza para quienes aún no sabemos nada, sin saber si están con vida y, si ya no lo están, que no han encontrado la paz para que puedan descansar y también para las familias”.

Madres y familias de Salamanca hacen altar por Día de Muertos para los localizados sin vidaEl colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos trabaja para recordar a sus seres queridos que fueron localizados sin vida en Salamanca Leer más ⮕

Exigen justicia por el homicidio de Alberto ‘El Teka’, comerciante de SalamancaLos futbolistas de los equipos que impulsó, formó e integró lamentaron la repentina partida de Alberto ‘El Teka’, comerciante de Salamanca Leer más ⮕

Captan vandalismo en taquería bulevar Veracruz de Salamanca y se hace viral; acusan que son extorsionadoresEn el video compartido a través de las diversas redes sociales se observa a un hombre joven levantar la cortina de la taquería El Torito en Salamanca Leer más ⮕

Nueva Central Termoeléctrica de la CFE en Salamanca estaría lista para 2024Su inversión estimada inicial era de 500 millones de dólares, pero fue un proyecto desechado en 2020, mismo que se retomó al año siguiente Leer más ⮕

Entre colores y flores, desfilan en las calles de Salamanca en el evento ‘Die Mortis’Con diversos vestuarios, en su mayoría jóvenes estudiantes iniciaron el recorrido desde la unidad dos de la ENMS hasta la Plaza Cívica Miguel Hidalgo Leer más ⮕

Becas para jóvenes embarazadas y madres en Guanajuato: ¿cómo sacarla y qué necesitas para obtenerla?El gobierno de Guanajuato anunció las becas para jóvenes embarazadas y madres en el estado y aquí te decimos cómo puedes tramitarla Leer más ⮕