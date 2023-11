Más del 50% de las especies de anfibios en México están en riesgo de extinción

En México más de 50 % de las especies de anfibios se encuentra en riesgo o en estado crítico de extinción, cifra mayor a la recientemente reportada en el ámbito mundial: 40.7 %, reveló la investigadora del Instituto de Biología (IB) de la UNAM y participante en un estudio internacional, Gabriela Parra Olea. Bajo el título “Ongoing declines for the world’s amphibians in the face of emerging threats”, estudio liderado por Jennifer A.

Luedtke de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en el que participan más de 100 expertos de todo el mundo, los cuales revisaron 8,011 registros que son parte de la Lista Roja elaborada por la UICN. Al analizar en conjunto a los anfibios de nuestro país, la principal amenaza es el cambio de uso de suelo, pues la mayor parte de las especies son microendémicas; es decir, que su área de distribución total es muy pequeña y si se transforma el bosque a pastizales, por ejemplo, básicamente desaparece el hábitat de la especie entera, acotó la universitaria





