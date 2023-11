Más de 922 mil créditos ha otorgado Infonavit a habitantes de Edomex desde 1972

La responsable la delegación estatal, Dayra Vergara Vargas, informó que actualmente son más de 2 millones de personas en la entidad mexiquense quienes actualmente cotizan en esta dependencia y son a quienes buscan acercarse para ofrecerles los servicios de la institución.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Infonavit permitirá retirar ahorro de la subcuenta de vivienda a damnificados en AcapulcoSuspende los pagos de créditos con el Instituto durante los próximos seis meses

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Damnificados por 'Otis' podrán retirar dinero de su subcuenta de vivienda del InfonavitEsta medida beneficiará en principio a más de 89 mil empleados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: ¿Cómo funciona el seguro de daños de casas del Infonavit para afectados por huracán Otis?El Infonavit aplicará el seguro de daños a sus clientes afectados por el huracán Otis en Acapulco; te decimos en qué consiste.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Infonavit: las 4 medidas con las que ayudará a damnificados de AcapulcoLas medidas forman parte del Plan de Reconstrucción de Acapulco, anunciado este 1 de noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Infonavit da prórroga y permite retirar recursos a afectados por OtisEl plan de apoyo para las personas damnificadas consiste en la suspensión de pago y retiro de recursos de la subcuenta de vivienda

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: ¿Cómo funciona el ahorro en la Subcuenta de Vivienda Infonavit?En el Día Mundial del Ahorro, que se celebra este 31 de octubre, recuerda que tanto tú como tu empleador están trabajando juntos para que puedas alcanzar tus metas de vivienda.

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕