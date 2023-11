Luis Suárez sería la siguiente bomba del Inter Miami de Lionel Messi

¿Cómo sería el contrato de Luis Suárez?Las mismas fuentes revelan las condiciones que habría impuesto el Pistolero para recaer en las filas del Inter Miami. Suárez firmaría por un año con opción a extender el vínculo por uno más, esto en caso de que ambas partes estén de acuerdo.

