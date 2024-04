RESPONDIÓ LA PREGUNTA MÁS DIFÍCIL DE TODA SU VIDA Y NO DUDÓ NADA | Luis Díaz eligió al más grande entre Radamel Falcao y James Rodríguez. Aunque también siempre ha elogiado al ex mediapunta del Real Madrid, el ex Porto, quien ahora mismo está dejando su huella en el fútbol de Inglaterra, confirmó que tiene una debilidad por el máximo goleador histórico histórico de la Selección absoluta de Colombia. fue el cuestionamiento que le pusieron sobre la mesa.

Y el habilidoso extremo colombiano, sin dudarlo en ningún momento, simplemente respondió: Luis Díaz se decantó por el legado de Radamel Falcao. Sin embargo, más allá de cualquier debate, no hay ninguna duda de que tanto El Tigre como James Rodríguez lograron meterse para siempre en la mesa de honor del fútbol colombiano. Ahora es el que está tratando de convertirse en una de las leyendas más grandes que ha dado Colombia. Veremos si lo consigu

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



InvictosSomos / 🏆 16. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

RESPONDIÓ LA PREGUNTA MÁS DIFÍCIL DE TODA SU VIDA Y NO DUDÓ NADA | Luis Díaz eligió al más grande entre Radamel Falcao y James RodríguezLuis Díaz confirmó abiertamente quién es el más grande entre James Rodríguez y Radamel Falcao. El colombiano no dudó nada.

Fuente: InvictosSomos - 🏆 16. / 68 Leer más »

Muere Luis Armando Colosio, primo de Luis Donaldo; reportan que su auto le cayó encimaSe ha reportado que el ex legislador perdió la vida cuando realizaba reparaciones a su auto

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Reunión entre Mbappé y Luis Enrique tras polémico cambioEn Francia reportan que el delantero del PSG le pidió explicaciones al DT por sustituirlo al descanso contra el Mónaco.

Fuente: Televisa Deportes - 🏆 21. / 63 Leer más »

Pelea con Luis Enrique: el punto de no retorno en la relación de Kylian MbappéEl entrenador y el jugador tendrían problemas irreconciliables dentro del plantel y esto empujaría con más vehemencia la salida del jugador del PSG a mitad de año.

Fuente: deportesminuto - 🏆 35. / 59 Leer más »

'De los mejores': el elogio de Luis Suárez que Darwin Núñez nunca olvidaráEl delantero ya se convirtió en una especie de ídolo para los aficionados de Liverpool y eso lo llevó a ser elogiado por uno de los mejores compañeros de selección.

Fuente: deportesminuto - 🏆 35. / 59 Leer más »

Luis Fonsi y las enseñanzas de ‘El viaje’: “La música tiene su propio idioma”“Bienvenidos a Fonsi Airlines, esperamos que disfruten mucho su vuelo” dice una azafata con dos compañeras a sus costados.

Fuente: LaCronicaDeHoy - 🏆 34. / 59 Leer más »