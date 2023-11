Luis Avilés conquista la medalla de plata en los 400m planos en los Juegos Panamericanos

com/2RvIo5ZMoW— La Afición (@laaficion) November 2, 2023 El velocista nacional se quedó cerca de dar la marca mínima que pide la World Athletics para clasificar a los Juegos Olímpicos y que es de 45.00 segundos, y ahora Avilés buscará ese registro el siguiente año.'Todavía falta tiempo para París 2024, vamos pasando por un buen momento y lo importante es retomar esa participación y representación a nivel nacional.

