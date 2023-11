Lotería de visas estadounidenses 2025: ¿Cómo es el proceso del sorteo y en qué fechas?

De forma aleatoria, el gobierno estadounidense otorga los visados que te permitirán vivir en la Unión Americana. Para esto, se debe ingresar una solicitud al Programa de Visas de Diversidad. TE PUEDE INTERESAR: ¿Pierdo mis puntos Infonavit si cambio de empleo? Te decimos qué sucede y cómo mantenerlos

Lamentablemente, no todas las personas tendrán acceso al sorteo, ya que se cuenta con una lista de países autorizados por el Departamento de Estado, además de requisitos que deben cumplir los solicitantes.Durante el proceso de solicitud no hay costo alguno que deba ser cubierto. Sin embargo, en caso de ser sorteado en la lotería, sí se deberá cubrir la tarifa de la visa que se te otorgará, la cual tiene un precio de $330 dólares.

La fecha de inscripción, que es la más importante, fue el pasado 4 de octubre. Sin embargo, el tiempo para ingresar solicitudes terminará el 7 de noviembre. Recordamos también que la convocatoria es anual, por lo que, si la inscripción no se hace en el tiempo estimado, se tendrá que esperar al 2024.¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR Y CÓMO ES EL PROCESO DE REGISTRO?

Para ingresar a la Lotería de Visas, los extranjeros deberán ingresar al portal que habilitó el Departamento de Estado: dvprogram.state.govSe debe haber terminado el bachillerato o tener dos años de experiencia laboral (con antigüedad de cinco años) en un empleo.

