Los Texas Rangers ganan la primera Serie Mundial de su historia

La novena texana selló su campeonato en el Chase Field, casa de los D'Backs.Los Rangers se quedaron con el Clásico de Otoño con un 4-1 en la serie, la cual se jugó al mejor de siete.Noticia en desarrollo...

