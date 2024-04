Los skinny jeans: el comodín de estilo que nunca pasa de moda

Aunque los skinny jeans se quedaron en la banca desde que los baggy entraron con fuerza (más de una temporada), debemos de admitir que siempre han sido el comodín de estilo para cualquier mujer. No importa tu fecha de nacimiento o cómo definas tu estilo, lo más probable es que tengas en tu armario más de un diseño que siempre resuelve el ‘qué me pongo’ con certeza.

Es cierto que las mujeres de hoy desean pantalones modernos que favorezcan la silueta con maestría, ¿y quién dijo que los vaqueros ceñidos no son aptos para lograrlo? Si hay algo que debemos de notar de las tendencias de moda de Primavera-Verano 2024 y el street style es que los diseños clásicos son la prenda versátil y atemporal que jamás falla. No por nada son los favoritos de celebridades como Kate Moss, Kate Middleton y recientemente Bella Hadid o Zendaya, quienes han demostrado que no importa cuanto tiempo pase, siempre se verán fabulosos si los combinas bie

