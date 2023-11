Los Raiders anuncian el despido del entrenador Josh McDaniels

,'Después de pensar mucho sobre lo que los Raiders necesitan para seguir adelante he decidido separarme de Josh y David. Quiero agradecerles a ambos por su arduo trabajo y desearles lo mejor', fue el mensaje que emitió el propietario del equipo, Mark Davis.

,Hasta la semana 8 de la temporada 2023 los Raiders suman tres victorias y cinco derrotas, ocupan el tercer lugar en la división Oeste de la Conferencia Americana (AFC). ,La paciencia de Mark Davis se acabó con la pobre exhibición que el equipo dio el lunes pasado en la derrota 26-14 ante los Detroit Lions en un partido en el que Raiders sumaron apenas 157 yardas, 77 por aire y 80 por tierra.,Después de ocho partidos, Las Vegas tienen la segunda peor ofensiva entre los 32 equipos de la NFL y la defensiva número 19.,Pierce jugó en la NFL para Washington, entre 2001 y 2004, y Giants, del 2005 al 2009.

