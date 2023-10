Los propagandistas al rescate del “damnificado” AMLO

, los medios de comunicación afines al gobierno, losal régimen y los intelectuales a sueldo, están tratando de justificar que el presidente no avisó a su pueblo de lo que venía, echando mano de un viejo recurso: no podía saberse.. , no avisó del huracán a losPero para su mala fortuna, los datos duros los exhiben: sí podía saberse.

advertía que en la noche sería 4. El presidente siguió sin decir nada por horas. Puso un tuit hasta las 8:06 pm. A esa hora, ya poco podía hacer la gente: era de noche, estaba lloviendo y había vientos de más de 200 kilómetros por hora.queda más exhibido si vemos las alertas del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos: desde un día antes, el lunes a la 3:48 pm, se lanzó una alerta temprana de que Otis podía ser huracán.

Ningún país puede salvarse de los brutales daños que deja un huracán de la magnitud de Otis. Pero lo que hace un gobierno antes y después del huracán es clave para mitigar el sufrimiento de la población. headtopics.com

Joe Biden manda mensaje de apoyo hacia México tras el huracán OtisEl presidente de los Estados Unidos estará en contacto con AMLO para brindarle su ayuda Leer más ⮕

Premier League: West Ham cae en casa ante el Everton por la mínima; Edson fue titularLos Hammers no pudieron aprovechar la localía y los Toffees les arrebataron los tres puntos Leer más ⮕

Guerrero: Sube a 43 los fallecidos tras paso de huracán Otis; AMLO anuncia visita a AcapulcoTras el paso del huracán Otis, van 43 fallecidos y 36 desaparecidos en Guerrero. AMLO anunció que estará en Acapulco la tarde de este domingo 29 de octubre. Leer más ⮕

Hamas pide un canje de todos los presos palestinos a cambio de los rehenes israelíes'Hubo la oportunidad de lograr un acuerdo, pero el enemigo lo bloqueó', indica portavoz de brazo armado del grupo terrorista Leer más ⮕

Max Verstappen reveló los motivos por los que tiene guardaespaldas para el GP de MéxicoEl piloto neerlandés señaló que decidió tener seguridad debido a las amenazas que ha recibido en redes sociales Leer más ⮕

Hamás propone liberar a los rehenes a cambio de los presos palestinos en IsraelEn un mensaje transmitido a través de la televisión Al Aqsa, bajo control de Hamás, un portavoz planteó esta posibilidad. Leer más ⮕