“Los modelos de predicción de los huracanes se deben de adaptar, mejorar y refinar”: especialista

El doctor Octavio Gómez Ramos, jefe del Servicio Mareográfico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Benjamín Martínez López, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, también de la máxima casa de estudios, fueron los, se explicó que si bien contamos con buenos instrumentos en el país estos “necesitan ser adaptados, refinados y mejorados, porque por ejemplo en el caso...

Por su parte, el doctor Benjamín Martínez López aseguró que el “hecho que haya ocurrido una tragedia como la que estamos viendo, bastante fuerte, pero sobre todo el hecho de que ni los modelos del mundo, ni lo que se ocupa en México fue capaz de hacer una certera proyección de la trayectoria, pero sobre todo de la magnitud de esta tormenta que llegó aiba a impactar con tal magnitud, al respecto al doctor Benjamín señaló:entre 12 y 12:30 de la...

El doctor Octavio Gómez Ramos señaló que es necesario poner atención a estos eventos atípicos, es decir, los fenómenos naturales que a su criterio pronto van a dejar de ser atípicos debido al cambio climático, pero para tener un mejor pronóstico el especialista asegura que como país debemos actualizarnos.

