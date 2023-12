Los mejores títulos de Xbox Game Pass para jugar en Navidad

La temporada navideña es la oportunidad perfecta para compartir la pasión por los videojuegos y qué mejor que con títulos que puedes jugar con una o más personas. Llegó el momento de agarrar los controles, encender la consola y divertirse como nunca. A continuación, te compartimos los que consideramos los mejores títulos de Xbox Game Pass para estas fiestas y que puedes compartir con tu familia, amigos, pareja y demás.

Video relacionado: Xbox Game Pass: 6 años de evolución It Takes Two La obra maestra de Josef Fares que lo llevó a ganar el GOTY 2021. Este título es una excelente propuesta para 2 jugadores que combina elementos de plataformas y acertijos, pero aplicando la máxima “la unión hace la fuerza”. Lo que pasa es que para jugar It Takes Two se necesitan 2 personas: una en control de Cody y otra en control de May, un matrimonio en busca de la salvación y de evitar la separación. Se juega en pantalla está dividida, pero cada uno tendrá que resolver acertijos específicos y lidiar con sus plataformas al mismo tiempo que trabaja en equipo para alcanzar un objetivo comú





LevelUPcom » / 🏆 27. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Xbox y su maldición en los premios a Juego del AñoXbox nunca ha ganado un premio a Juego del Año desde que existe The Game Awards. ¿Por qué? ¿Es falta de juegos de calidad o simplemente mala suerte? Descubre los factores que han afectado a Xbox en los premios.

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

Los personajes de televisión más odiados de todos los tiemposRanker publica los resultados de una encuesta sobre los personajes de televisión más odiados de todos los tiempos, encabezada por Joffrey Baratheon de Game of Thrones.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

La OIT observará los procesos democráticos de los sindicatos en MéxicoLa Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba observará en nuestro país los procesos democráticos que los sindicatos están obligados a realizar, las empresas a respetar y las autoridades mexicanas a acompañar y sancionar en caso de incumplimiento, todo a la luz de la reforma laboral de 2019. También proporcionará asistencia técnica a las tres partes para erradicar las malas prácticas.

Fuente: El Economista - 🏆 3. / 86 Leer más »

Los 3 signos del zodiaco que tendrán una ola de riqueza en los próximos díasConoce cuáles son los 3 signos que tendrán una ola de riqueza en los próximos días, según la astrología. Super afortunados, estos son los 3 signos que recibirán prosperidad y dinero desde el 13 de diciembre, según la astrología oriental.

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

Los mejores regalos para los fanáticos de la cultura GeekLa Navidad está muy cerca y en LEVEL UP te tenemos cubierto con nuestras listas de regalos para los fanáticos de la cultura Geek. Descubre los mejores obsequios navideños para sorprender a tus seres queridos.

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

Nueva expansión de PokémonGame Freak lanza una nueva expansión de Pokémon que intenta satisfacer las demandas de los fans y dar una conclusión a los relatos anteriores.

Fuente: atomix - 🏆 26. / 63 Leer más »