Los mejores momentos de moda en la alfombra roja de los Premios Emmy 2024

Descubre qué lucieron tus estrellas favoritas en la alfombra roja de los Premios Emmy 2024. Vogue reúne los mejores momentos de moda antes de la ceremonia. Esta noche son los Premios Emmy 2024 en el Peacock Theater de Los Ángeles. Presentados por el actor y humorista Anthony Anderson, esta será la 75ª ceremonia anual que rendirá homenaje a lo mejor de la televisión de 2023. Recordemos que la huelga de actores y empleados del SAG-AFTRA pospuso la ceremonia del año pasado.

Entre los galardonados se encuentran algunas de las series más populares del año, como The Crown, The Last of Us, The White Lotus, Succession y Yellowjackets. ¿Y lo mejor? Todas las estrellas de las series estarán presentes en la alfombra roja de los Emmys 2024: Rachel Brosnahan, Quinta Brunson, Bella Ramsey, Pedro Pascal, Jeremy Allen White y muchos más. Antes de que se entreguen los galardones en el escenario, no dudamos en que el desfile de estrellas será un espectáculo de moda digno de contempla





VogueMexico » / 🏆 12. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Los jeans acampanados y los botines color café, la alianza de moda para el 2024Los jeans acampanados y los botines color café se unen en una poderosa alianza de moda para el 2024, ofreciendo un equilibrio perfecto entre modernidad y sofisticación. Esta propuesta apta para toda ocasión promete encantar a los gustos más elegantes de la temporada.

Fuente: VogueMexico - 🏆 12. / 73 Leer más »

¿Cuáles son los eventos deportivos que no te puedes perder en el 2024?El próximo año depara una gran actividad deportiva con especial atención en la trigésimo tercera edición de los Juegos Olímpicos en París, programados del 26 de julio al 11 de agosto; así como la decimoséptima edición de la Eurocopa de Naciones en Alemania, fijada del 14 de junio a 14 de julio y la cuadragésima octava edición de la la Copa América...

Fuente: AristeguiOnline - 🏆 43. / 51 Leer más »

Podcast: ¿Cuáles son las tendencias cruciales que los mercadólogos deben dominar en 2024 para destacar?El video marketing domina, con un 85 por ciento de usuarios de internet que consumen videos en dispositivos. Plataformas como YouTube y TikTok lideran la tendencia. El 91 por ciento de los consumidores busca contenido interactivo. Quizzes, encuestas y experiencias personalizadas aumentan la participación y retención de la audiencia. Diversas tendencias están transformando la forma en que las marcas se conectan con los consumidores. La personalización, la sostenibilidad, la experiencia del cliente y la inteligencia artificial son algunas de las corrientes cruciales que los mercadólogos deben considerar para prosperar en este entorno competitivo.

Fuente: Merca20 - 🏆 11. / 75 Leer más »

Los Critics Choice Awards 2024 se celebran esta noche con Chelsea Handler como anfitrionaEsta noche, la comediante Chelsea Handler vuelve a ser la anfitriona de los Critics Choice Awards 2024, que se retransmitirán en directo desde el Barker Hangar de Santa Mónica, California. Sigue aquí las novedades sobre los ganadores de los Critics Choice Awards 2024

Fuente: VogueMexico - 🏆 12. / 73 Leer más »

Oppenheimer triunfa en los Critics Choice Awards 2024La película Oppenheimer - 95% dirigida por Christopher Nolan se convierte en la más premiada en los Critics Choice Awards 2024.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

Bill Gates lanza predicciones para el 2024 y destaca el papel de la inteligencia artificialBill Gates ha lanzado sus predicciones para el 2024, destacando el papel de la inteligencia artificial en el futuro. Según Gates, la inteligencia artificial acelerará nuevos descubrimientos y transformará la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, obtienen atención médica y se comunican entre sí.

Fuente: Hipertextual - 🏆 8. / 80 Leer más »