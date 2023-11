¡Los mariachis callaron! Restringen entrada a músicos en panteones de Guadalajara en Día de Muertos

De sus 42 años de vida, 34 los ha dedicado a cantar y tocar la guitarra. Jorge, disfruta poder dedicar su música a los que ya han partido.'Me pone triste porque estamos para complacer a la gente y pasar un momento a gusto ya sea en estas situaciones o en otras pero de todas maneras si causa mucha preocupación por ese lado', relató.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Guadalajara prepara a 800 oficiales para los operativos por Día de MuertosSe acerca el día de Halloween y por ello los distintos municipios ya tienen preparados los operativos de seguridad

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Guadalajara llevará a cabo segundo desfile por Día de MuertosEste sábado, 4 de noviembre, el centro histórico de Guadalajara será la sede de un segundo desfile por Día de Muertos

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Abren altar de muertos en el Museo Panteón de Belén en GuadalajaraEntérate todo sobre el altar de muertos monumental en el Panteón de Belén

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Los Temerarios anuncian concierto de su gira del adiós en Guadalajara; fecha y venta de boletosLa agrupación mexicana continúa cosechando, éxito con su gira del adiós y agrega una nueva fecha ahora en Guadalajara, Jalisco, en el Estadio Akron.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: ¿Dónde comprar mandarina en Guadalajara y cuánto cuesta el kilo? Aquí te decimosUno de los elementos más particulares en los altares de muertos es la mandarina, aquí los precios y donde comprar en Guadalajara

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

UNIVISION: Los familiares de los secuestrados en Gaza también temen a los bombardeos de IsraelIsrael lleva a cabo la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó la “segunda fase de la guerra”. Se han intensificado los bombardeos y las operaciones terrestres. Los hospitales, abarrotados y sin suministros, son amenazados constantemente. Sigue las últimas noticias en Univision.

Fuente: Univision | Leer más ⮕