Los Diablos Rojos del México debutarán en casa ante los Tigres de Quintana Roo, este gran Clásico de la Liga Mexicana de Beisbol, serie que estará iniciando este lunes en el Estadio Alfredo Harp Helú.La novena escarlata llega como favorito debido a los últimos enfrentamientos que han tenido, donde dominan los del México; sin embargo, los felinos pelearán de tú a tú por la gran rivalidad con la que cuentan.

¿Quiénes serán los abridores para esta serie?Aquí te decimos quiénes serán los pitchers abridores para los juegos de la Guerra de Guerras, entre los Diablos Rojos del México y Tigres de Quintana Roo.Juego 1: Elvis Araujo vs Trevor BauerJuego 2: Jeffry Niño vs Daniel Ponce de LeónJuego 3: Cameron Gann vs Erick LealNo se vayan a dormir sin antes conocer nuestra rotación vs Quintana Roo ????⚡️????#VamosD17BLOS - @JackDaniels_Mx pic.twitter.

Diablos Rojos Tigres De Quintana Roo Liga Mexicana De Beisbol Clásico Rivalidad

