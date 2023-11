Los candidatos al juego del año 2023 en The Game Awards excluyen a Xbox

Hoy se dieron a conocer los candidatos al juego del año 2023 (GOTY 2023) en The Game Awards, la ceremonia de premiación más importante en la industria. Se esperaba que un exclusivo de Xbox por fin estuviera entre los juegos contendientes por el GOTY, pero por 10.º año consecutivo, la vitrina que tiene reservada para el galardón se mantendrá cerrada. The Game Awards 2023 se celebrará en diciembre y será entonces que conozcamos qué juego se llevará a casa el galardón al juego del año 2023.

Sin embargo, ningún juego de Xbox está en la contienda en esta categoría, por lo que se trata de un año más para la maldición de Xbox. No olvides seguirnos en Google News. Video relacionado: resumen de noticias de la semana 35 de 2023 Xbox nunca ha ganado un GOTY en The Game Awards Xbox es la única de las 3 grandes compañías manufactureras de consolas que no se ha llevado el galardón al Juego del año en los casi 10 años de The Game Award

