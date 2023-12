Los Backstreet Boys se presentarán en la Feria de León 2024

La expectativa de ver a los Backstreet Boys en la Feria de León 2024 es muy alta, por eso te daremos todos los detalles de este concierto. El 11 de diciembre, se anunció la fecha en que saldrán los boletos a la venta. Los conciertos se llevarán a cabo en el Foro Mazda de la Feria de León 2024. El 85% del aforo entrará de forma gratuita y el 15% en la modalidad zona cero o línea cero.

Los boletos estarán disponibles a partir del martes 18 de diciembre a las 11:00 horas a través del portal TicketOne





